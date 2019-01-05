Türkiye'den 13 Ülkeye 31 Kalıcı Eser

İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılında Asya, Afrika ve Ortadoğu'da 13 ayrı ülke ve bölgede 31 kalıcı eserin açılışını gerçekleştirerek yaklaşık 100 bin kişinin istifadesine sundu.

İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılında Asya, Afrika ve Ortadoğu'da 13 ayrı ülke ve bölgede 31 kalıcı eserin açılışını gerçekleştirerek yaklaşık 100 bin kişinin istifadesine sundu.



İHH, 2018 yılı içerisinde sıfırdan inşa ettiği kalıcı eserlerin yanı sıra birçok ülkede daha önce bölge halkı tarafından inşa edilen ve çeşitli sebeplerden dolayı kullanılamayan halihazırdaki yapıların bakım ve onarımını gerçekleştirerek yeniden hizmete açılmasını sağladı.



Konuya ilişkin detayları anlatan Destek Denetim Koordinatörü Ahmet Küçükkahveci, "Biz İHH olarak kalıcı eserleri inşa etmeden önce fizibilite çalışması gerçekleştiriyoruz" dedi. Küçükkahveci, şöyle konuştu:



"Yapmış olduğumuz insani yardım çalışmalarımızın yanı sıra bölge Müslümanlarının uzun süre istifade edebilecekleri kalıcı eserlere ihtiyaçları var. Bizler de bölgelere gittiğimiz zaman en çok talep edilen projeler, kalıcı eser projeleri oluyor. Fizibilite çalışmasını gerçekleştirirken de her bölgenin kendi kültürünü, mimari yapısını ve demografik yapısını göz önünde bulundurarak proje çizimlerini yapıyoruz. Ayrıca yapıları sadece inşa etmekle kalmıyor, bunun yanında periyodik olarak bölgelere ziyaretler gerçekleştirerek eserlerimizi denetliyoruz. Bu kapsamda da kalıcı eserlerin, verimliliğini ve genel durumlarını kontrol ederek bakım - onarımlarını da gerçekleştiriyoruz."



Projeler Asya, Afrika ve Ortadoğu'da



13 ayrı ülkede inşa edilen kalıcı eserlerin isim ve ülkeleri ise şu şekilde:



Hacı Nigar Yunus Cami Kırgızistan, Ömür Kumantaş Cami - Kırgızistan, Eşref Örs Cami Hatay - Kırgızistan, Büyük Emili Köy Camii - Azerbaycan, Ev Projesi - Azerbaycan, İsmail Selim Elif Şen Kardeşler İslam Kardeşliği Yetim Kompleksi - Sierra Leone, Molla Bayram Şifahanesi - Nijer, Suat Öztürk Cami- Burkina Faso, Nurgül Erol Kur'an Kursu - Burkina Faso, Bedri Ayşe Huy Camii ve Kuran Okulu - Somali, Hafize Ana Camii - Gine, Yalova Kız Yetimhanesi - Etiyopya, Barınak Projesi - Suriye, Marea Anaokulu - Suriye, Reyyan Kampı Anaokulu - Suriye, Siccu Kampı Anaokulu - Suriye, Şemmarin Kampı Anaokulu - Suriye, Burakatı İlkokulu - Suriye, Ra'i İlkokulu ve Anaokulu - Suriye, Şam Üniversitesi Ek Sınıf Projesi - Suriye, Şam Üniversitesi Yatakhanesi - Suriye, Asbat İlkokulu - Suriye, 200 Evlik Model Köy Projesi - Pakistan, İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi - Tayland Patani, Şehit Ömer Halisdemir Okulu - Tayland Patani, Ümraniye İHH Abdülhamid Han Okulu - Filipinler Moro, Konya İHH Akıncılar Yetimhanesi - Filipinler Moro, Antalya İHH Haticetü'l Kübra Yetimhanesi - Filipinler Moro, Tuzla İHH Gönüllüler Yemekhanesi - Filipinler Moro, Antalya İHH Mehmet Zahit Kotku Cami - Filipinler Moro ve İyilikhane Yetimhanesi - Bangladeş. - İSTANBUL

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