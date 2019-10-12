Son Dakika Haberleri: "Türkiye'den 130 ülkeye tarım aleti ihraç ediliyor"
Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'den 130 ülkeye tarım aleti ihraç ediliyor'

"Türkiye'den 130 ülkeye tarım aleti ihraç ediliyor"

2 saat önce

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri Selami İleri, Türkiye'den 130 ülkeye tarım aleti ihraç edildiğini belirterek, "Türkiye'de üretilen her üç traktörden ikisi, dünyada bu konuda söz sahibi olan ABD ve İtalya'ya gidiyor.

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri Selami İleri, Türkiye'den 130 ülkeye tarım aleti ihraç edildiğini belirterek, "Türkiye'de üretilen her üç traktörden ikisi, dünyada bu konuda söz sahibi olan ABD ve İtalya'ya gidiyor. Onun dışında Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ülkelerine kadar ihracatımız söz konusu." dedi.

İleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarım aletleri sektörünün geçen yıl 830 milyon dolar ana traktör ve ekipman ihracatı yaptığını söyledi.

Bunun dışında 2018'de 904 milyon dolar da traktör aksamı ve parçaları ihracatının gerçekleştirildiğini belirten İleri, makine sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren alt segmentlerin başında geldiklerini vurguladı.

İleri, sektörün önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'den 130 ülkeye tarım aleti ihraç ediliyor. Bu yıl ağustos itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Sadece traktör ve ekipman ihracatında bir milyar doları aşacağımız görünüyor. Bu yönüyle de dünyada önemli bir seviyedeyiz. En çok traktör ihracatı ABD'ye yapılıyor. Üretilen her üç traktörden ikisi dünyada bu konuda söz sahibi olan ABD ve İtalya'ya gidiyor. Onun dışında Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ülkelerine kadar ihracatımız söz konusu. Her yıl rekor ihracatla kapatıyoruz. Bu yıl da rekor bekliyoruz."

"Her yıl üzerine yüzde 20 koyarak ilerliyoruz"

Sektörün Brezilya, Avustralya gibi ülkelere de açılmak istediğinin altını çizen İleri, "O ülkelerdeki gümrük duvarları bizi zorluyor. Şu anda o açmazı çözmekle meşgulüz." dedi.

İleri, sektörün yıllar öncesinde 100 milyon dolar ihracat yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her yıl üzerine yüzde 20 koyarak ilerliyoruz. Tarım makinesi konusunda da ABD, İtalya, Almanya ve Fransa bu işin güçlü ülkeleri. Bu ülkeler ihracatını koruyor ya da çok az yükseltiyorlar. Biz yüzde 20 üzerine koyarak ilerliyoruz. Eğer devletimiz birtakım teşvikler verirse ihracatımız kısa sürede traktör ve ekipmanları alanında 2 milyar doları bulacaktır."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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