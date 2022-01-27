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Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek - Son Dakika

Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek

27.01.2022 23:36
Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek

Libya'ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları için vize uygulamasında değişiklik yapıldı.

VİZE UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Libya'ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları için vize uygulamasında değişiklik yapıldı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya makamlarınca, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Libya'ya giriş vizesinden muaf tutulmasına ve ülkemiz iş insanlarına bir (1) yıllık müteaddit giriş vizesi ita edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

HİZMET, YEŞİL VE DİPLOMATİK PASAPORTLA VİZESİZ GİDİLEBİLİYOR

Açıklamada Libya'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği veya Misrata Başkonsolosluğundan bilgi almalarının faydalı olacağı da hatırlatıldı.

Hizmet pasaportu, devlet memurlarına verilen yeşil pasaport ve diplomatik pasaport hamilleri Libya'ya vizesiz seyahat edebiliyor.

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Pasaport, Türkiye, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek - Son Dakika
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