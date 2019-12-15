Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü Libya vatandaşlarına vize muafiyeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü Libya vatandaşlarına vize muafiyeti - Son Dakika

Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü Libya vatandaşlarına vize muafiyeti

6 saat önce

Libya'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü Libya vatandaşlarına vize muafiyeti, System.String[]

Libya'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, Türkiye'ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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