Türkiye'den 202, Güneydoğu'dan 146 ülke ve bölgeye ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 202, Güneydoğu'dan 146 ülke ve bölgeye ihracat - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'den 202, Güneydoğu'dan 146 ülke ve bölgeye ihracat

6 saat önce

TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Ocak-Nisan 2020 döneminde Türkiye genelinden 2 milyar 404 milyon 916 bin dolarlık sektör ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'den 202, Güneydoğu'dan 146 ülke ve bölgeye ihracat, System.String[]

TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Ocak-Nisan 2020 döneminde Türkiye genelinden 2 milyar 404 milyon 916 bin dolarlık sektör ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Altunkaya aynı dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,1'lik artışla 686 milyon 841 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade ederek gümrük kapılarında normalleşme sürecinin hız kazandığını ifade etti.


Korona virüs (Covit) 19 salgını sonrası dünya genelinde iş hacmindeki gerileme hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçılarını teğet geçti. Salgının başladığı ilk haftalarda gümrük kapılarında yaşanan sıkıntıların alınan önlemlerle aşılmaya başlamasıyla birlikte hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatındaki artış dikkat çekmeye başladı. Nisan 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren Türkiye Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya alınan önlemlerin ihracatın sürdürülebilirliğinde önemli rol oynadığını ifade ederek Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında diğer sektörlere nazaran oldukça iyi durumda olduğunu sözlerine ekledi. Sektörde Türkiye genelinden gerçekleştirilen ihracatın 201 ülke ve bölgeye 2 milyar 404 milyon 916 bin dolar olduğuna dikkat çeken Başkan Altunkaya bu ihracatta ilk sırayı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,1'lik artışla 148 ülkeye toplam 686 milyon 841 bin dolarlık ihracat yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin aldığını dile getirdi. Altunkaya, bölge özelinde ihracat artış oranı bakımından diğer sektörlerle mukayese edildiğinde ihracat şampiyonunun hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü olduğunu ifade etti.


Ürün bazlı ihracat şampiyonu makarna


Sektörde Türkiye genelinden gerçekleştirilen ihracatta ürün bazlı yapılan değerlendirmede ilk beş sırada bisküvi, pasta, buğday unu, bitkisel yağlar, makarna ve kakaolu mamuller olduğuna dikkat çeken Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracatta makarna ihracatının birinci sırada yer aldığına dikkat çekerek, "Türkiye geneline bakıldığında ülkemizden Ocak - Nisan 2020 döneminde en fazla ihraç edilen ürün 385 milyon 429 bin dolarla bisküvi- pasta ürünleridir. İkinci sırada ise 316 milyon 147 bin dolarlık ihracatla buğday unu yer almaktadır. Bunları 271 milyon 245 bin dolarla bitkisel yağlar, 236 milyon 566 bin dolarla makarna ve 205 milyon 285 bin dolarla kakaolu mamullerin takip ettiğini görüyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgemizden ise ürün bazlı ihracatta makarnanın şampiyonluğu elden bırakmadığını ve Ocak-Nisan 2020 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 25,2'lik artışla 173 milyon 224 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ürün bazlı ihracatta Güneydoğu'da makarnanın ardından ikinci sırayı 122 milyon 245 bin dolarla buğday unu, üçüncü sırayı 108 milyon 842 bin dolarla bitkisel yağlar, dördüncü sırayı 89 milyon 708 bin dolarla bisküvi-pasta ürünlerinin aldığını ve beşinci sırada 34 milyon 999 bin dolarlık ihracatla kakaolu mamullerin yer aldığını görüyoruz" dedi.


Afrika'da önemli artış


Ocak-Nisan 2020 döneminde Türkiye Geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatında ülke grupları itibariyle ilk sırada yer alan Ortadoğu ülkelerine bir önceki döneme oranla yüzde 9,7'lik düşüşle 973 milyon 653 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çeken Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Afrika ülkelerinde yüzde 16,1'lik artışla 536 milyon 770 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade etti. Türkiye genelinden Avrupa Birliği ülkelerine bir önceki döneme oranla gerçekleştirilen ihracatta yüzde 12,2'lik artış gerçekleştirilerek toplam 316 milyon 520 bin dolarlık ihracat yapıldığını, ülke bazlı ihracatta dördüncü sırayı yüzde 35'lik artışla 234 milyon 71 bin dolarlık ihracatla Amerika ülkelerinin aldığını sözlerine ekledi. Türkiye genelinden gerçekleştirilen ihracatta ülke bazında ise her zaman olduğu gibi ilk sırada Irak yer alırken Irak'ı Birleşik Devletler, Yemen, Suriye ve Suudi Arabistan takip etti. Bu dönemde Almanya'ya ise 24,7'lik artışla 83 milyon 550 bin dolarlık ihracat yapıldı.


"En fazla ihracat Irak'a"


Ülke grupları bazında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla ihracatın Ortadoğu Ülkeleri, Afrika ve Amerika ülkelerine yapıldığını ifade eden Başkan Altunkaya ülke bazlı ihracatta ise ilk sırayı Irak'ın aldığını, Irak'ı Suriye, Cibuti, Venezüella, Somali, Birleşik Devletler ve Suudi Arabistan'ın takip ettiğini sözlerine ekledi.


Gümrüklerde akış devam ediyor


Kovit 19 salgınının başladığı ilk haftalarda Türkiye genlinde alınan önemlerle birlikte sınır kapılarında yer alan gümrüklerde araç geçişlerinde büyük oranda düşüş yaşandığına dikkat çeken Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, gerek hükümet gerekse Ticaret Bakanlığı tarafından alınan önlemlerin ardından araç geçişlerinin kontrollü bir şekilde devam ettiği ve geçiş sayısının normale dönmeye başladığını da ifade etti.


Kurallara uyarsak salgın sona erdi


Dünya genelinde insanlığı olumsuz etkileyen ve insan yaşamı gibi uluslararası ticareti de tehdit eden Kovit 19 salgınına karşı alınan önlemlere herkesin uyması halinde salgının kısa bir süre sonra tamamen kontrol altına alınabileceğine dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, "Türkiye'de alınan önlemler ve uygulamalar salgının kontrolünü sağlamıştır. Kurallar hepimiz içindir. Bir an önce bu sıkıntıları aşmanın yolu alınan tedbirler karşısında üzerimize düşenleri yapmak ve salgının bir an önce son bulması için ortaya konan bu performansı desteklemektir. Diğer taraftan sadece ülkemizdeki vatandaşların değil, diğer ülkelerdeki vatandaşların da kurallara uyması salgının sonlanmasında büyük önem taşımaktadır. Normal hayata dönmek ve iş dünyasının eskisi gibi canlılığına kavuşmasını sağlamak istiyorsak kurallara uyalım" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 01:59 Kaynak: İHA


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