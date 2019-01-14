Türkiye'den 25 Öğrenci Daha Nükleer Enerji Eğitimi İçin Rusya'ya Gönderiliyor
16 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmak, enerji yatırımlarını yerlileştirme ve nükleerdeki know-how teknolojisinde yerli kalifiye eleman oranını yükseltmek için 32 öğrenciyi daha yurtdışında eğitime gönderiyor. Öğrencilerden 25’i nükleer enerji konusunda Rusya’da eğitim görecek. Enerji alanında yüksek lisans eğitimine hak kazanan 147 öğrenci de, süreç içinde yurtdışına gönderilecek. Öğrenciler eğitim ve […]The post Türkiye’den 25 öğrenci daha nükleer enerji eğitimi için Rusya’ya gönderiliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye
'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmak, enerji yatırımlarını yerlileştirme ve nükleerdeki know-how teknolojisinde yerli kalifiye eleman oranını yükseltmek için 32 öğrenciyi daha yurtdışında eğitime gönderiyor.
Öğrencilerden 25'i nükleer enerji konusunda Rusya
'da eğitim görecek. Enerji alanında yüksek lisans eğitimine hak kazanan 147 öğrenci de, süreç içinde yurtdışına gönderilecek.
Öğrenciler eğitim ve staj sürecinin ardından Türkiye'nin ilk nükleer santralı Akkuya'da istihdam edilecek. Diğer 7 öğrenci Çin Tsinghua Üniversitesi
'ne gönderilecek. Program 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için başvuruları almaya başladı.
Öte yandan, Rusya Federasyonu
St. Petersburg
Politeknik Üniversitesi'yle imzalanan protokolle "Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği" alanında 14 kişi, "Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği" alanında ise 11 öğrenci anlaşma gereği Rusya'ya gönderilecek. Program 2 yıl boyunca İngilizce olarak devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:14
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