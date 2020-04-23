Türkiye'den 3 bin Bangladeşli aileye yardım - Son Dakika

Türkiye, korona virüs nedeniyle yardıma muhtaç olan 3 bin Bangladeşli aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Türkiye'de bugün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TİKA ve Dakka'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği arasından yapılan iş birliği sonucunda, korona virüs nedeniyle zor günleri geçiren 3 bin Bangladeşli aileye Ramazan ayı için yardım kolisi dağıtıldı. Dakka Kuzey Belediyesinde bulunan ailelere yapılan yardıma Türkiye Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Dakka Kuzey Belediye Başkanı Atiqul İslam, TİKA Bangladeş Temsilcisi İsmail Gündoğdu ve kurum çalışanları katıldı.

Büyükelçi Turan, yaptığı konuşmada, "Bugün korona virüs nedeniyle yardıma muhtaç kalan kardeşlerimize yardım dağıtıyoruz. Ramazan ayının başlamasına bir gün kala yaptığımız bu yardımlar, Bangladeş ve Türkiye arasında oluşan iyilik ve kardeşlik bağını daha da güçlendirecektir. Bugün Türkiye'de 23 Nisan nedeniyle ülke genelinde çocuk bayramı kutlanıyor. Bu vesile inanıyoruz ki, dünyanın her yerindeki çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu nedenle yardım paketlerimizin içinde bulunan malzemelerin 3'te biri çocuk gıdasından oluşuyor. Ayrıca evsiz çocuklara da dağıttığımız bu yardımlar az da olsa onların ihtiyaçlarını giderecektir diye umuyorum" ifadelerini kullandı.

TİKA Bangladeş Temsilcisi İsmail Gündoğdu, yardımlarla ilgili, "TİKA 2014 yılından beri Bangladeş'te yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sadece Arakanlılar için değil, Bangladeş halkı için de yardımlarımızı kesmiyoruz. Bugün dağıttığımız yardım kolisinde ağırlıklı olarak gıda malzemeleri bulunuyor. Ayrıca biz içinde bulunduğumuz korona virüs nedeniyle Bangladeş'e özgü malzemeleri de dağıtmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Öte yandan Dakka Kuzey Belediye Başkanı Atiqul İslam ise Türkiye tarafından yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederek, bu yardımların iki ülke arasındaki kardeşlik duygusunu daha da arttıracağını belirtti.

(İHA)