Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı - Son Dakika

Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı

27.05.2021 13:44

Türkiye'nin önde gelen elektrik motoru üreticisi WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedarik zincirlerinde aksamaların yaşandığı bir dönemde birçok ülkeden gelen taleplere yanıt veriyor.

Türkiye'nin önde gelen elektrik motoru üreticisi WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedarik zincirlerinde aksamaların yaşandığı bir dönemde birçok ülkeden gelen taleplere yanıt veriyor.

WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ Ürün ve Projeler Lideri Barış Tuğrul Ertuğrul, AA muhabirine, şirketin 1965'te kurulduğunu ve Türkiye'nin sanayileşme yolunda ilk büyük ortak girişimlerinden biri olduğunu söyledi. Ertuğrul, şirketin halen Koç Grubu bünyesinde beyaz eşya motorları ve endüstriyel motorlar ürettiğini, teknolojik dönüşüme uygun çözümler geliştirdiğini ifade etti.

Beyaz eşyalara yönelik olarak çamaşır, bulaşık, çamaşır kurutma makineleri ve bunların tahliye pompalarına ilişkin ürünlerin tasarım ve üretimini yaptıklarını anlatan Ertuğrul, bunun için birçok motor tipi ve teknoloji sunduklarını, en güncel ve konfor seviyesi yüksek mıknatıslı motorların ise ağırlıklı ürün grubunu oluşturduğunu dile getirdi.

Şirketin yaklaşık 15,6 milyon adet motor üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Ertuğrul, "Beyaz eşya motorları anlamında Avrupa'daki en büyük üreticilerden biriyiz. Avrupa bölgesinde Uzak Doğu'nun maliyet rekabeti ve ölçek ekonomisinin yakalanamaması nedeniyle çok üretici kalmadı." dedi.

Ertuğrul, endüstriyel alanda da pompa sistemleri, makine imalat sektöründeki makineler, konveyörler, üretim teçhizatları, hava kompresörleri, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri gibi birçok üründe ürettikleri motorların kullanıldığını bildirdi.

Denizcilik sektöründe kullanılan yüksek nemli, korozif ortamlarda yüksek performansla çalışan marine motorlarla bir ürün ailesi oluşturdukları bilgisini veren Ertuğrul, ithalatın yoğun olduğu bu alanda yerli alternatifler oluşturduklarını aktardı.

Ertuğrul, benzer şekilde tünellerde kullanılan fanlara takılan, yangın anında içerideki sıcak hava ve dumanı tahliye etmeye yarayan, yaklaşık 300-400 santigrat sıcaklıklarda 2 saat çalışması beklenen duman tahliye motorlarını da ürünleri arasına kattıklarını söyledi.

Almanya, Çin ve ABD'ye motor ihracatı

Standartlarda tanımlanmış en yüksek enerji verimliliğine sahip motorlar üretip müşterilere ulaştırdıklarını vurgulayan Ertuğrul, tecrübe, teknik altyapı ve uyguladıkları sistemlerle ürettikleri ürünlerden özellikle endüstriyel motorların yurt dışında yüksek talep gördüğünü anlattı.

Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Üretimimizin yüzde 70'ini doğrudan ihraç ediyoruz. Bu anlamda sektörün değişmez ihracat lideriyiz. Yurt içi piyasada ağırlıklı olarak makine imalat ve pompa sektörleriyle yakın çalışıyoruz. Ülkemiz için büyük öneme sahip makine imalat sektörünün yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ihracatı var. Bu sektörde yine ihracat ağırlıklı çalışan kuruluşların çözüm ortağıyız. Ürettiğimiz motorların güçleri, 120 vattan başlayıp 200 kilovata kadar çıkabiliyor. İhracat tarafında ülkemiz için bir güç oluşturuyoruz. Motorlarımızı 32 ülkeye doğrudan ihraç ediyoruz. Ağırlıklı ihracat noktamız Avrupa Birliği (AB) ülkeleri. İhracatımızın yüzde 65'ini AB ülkelerine yapıyoruz. Burada da ağırlıklı olarak makine sanayisinin önde olduğu Almanya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Orta Doğu'da çok büyüyen, potansiyel vaat eden bir pazarımız var. Bu sektörde Türkiye'den Çin'e ihracat yapabilen çok nadir firmalardan biriyiz. Bu da sahip olduğumuz sertifika ve belgelerle mümkün oluyor. Benzer şekilde Türkiye'den ABD'ye ihracat yapan çok nadir firmalardan biriyiz. Bu da ABD Enerji Bakanlığından sahip olduğumuz sertifikayla mümkün olabiliyor."

Üretim fabrika kapasitesinin üzerine çıktı

Barış Tuğrul Ertuğrul, Kovid-19 salgınının yarattığı etkinin ardından tedarik zincirinin merkezinde yer alan Çin'in özellikle Avrupa gibi gelişmiş pazarlarda çok büyük güven kaybına uğradığını söyledi.

Tedarik zincirlerinin temelini Çin'e dayandıran firmaların bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadığına işaret eden Ertuğrul, Çin'den stoklu çalışmanın gelişmiş pazarlarda operasyonel ve mali anlamda stres yarattığını dile getirdi. Ertuğrul, Çin'de salgının etkilerinin ortadan kalkmaya başlamasıyla birlikte de iç pazara öncelik veren uygulamalar nedeniyle firmaların gerekli yanıtları alamadıklarını belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ihracattaki güçlerini artırmak için bir fırsat oluşturduğunu vurgulayan Ertuğrul, "Avrupa bölgesine olan yakınlığımız ve ihracattaki çok olumlu referanslarımız nedeniyle çok yoğun proje, ürün üretim talebi alıyoruz. 2021 yılında fabrikamızı kapasitesinin üzerinde çalıştırıyoruz. Siparişlerimiz avro bazında yüzde 17 arttı. Fabrikamızdan her 2 saniyede 1 motor çıkıyor." dedi.

Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı
Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı
Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı
Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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