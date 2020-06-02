Türkiye'den 33 ülkeye avokado ihracatı - Son Dakika

Türkiye'den 33 ülkeye avokado ihracatı

Sektörde "yeşil elmas" olarak nitelendirilen avokadonun hem ihracatı artıyor hem de üretim alanları genişliyor.

Türkiye'den 33 ülkeye avokado ihracatı, System.String[]

Sektörde "yeşil elmas" olarak nitelendirilen avokadonun hem ihracatı artıyor hem de üretim alanları genişliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son 5 yılda Türkiye'de yaklaşık 14 bin ton avokado üretildi, yaklaşık 2 milyon 79 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Rusya, Romanya, Ukrayna ve Almanya başta olmak üzere 33 ülkeye avokado ihraç eden Türkiye, ihracat rakamını da son 5 yılda 41 kat artırdı.

Geçen sene avokado üretimi de bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 4 bin 209 tona yükseldi. Üretimin tamamı Akdeniz Bölgesi'nde yapıldı. En fazla üretimi 3 bin 409 tonla Antalya gerçekleştirirken, bu ili 699 tonla Mersin, 78 tonla Muğla ve 23 tonla Hatay izledi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre de bu yıl avokado ihracatında artış gözlendi. 1 Ocak - 26 Mayıs 2019'da bölgeden 50 bin 107 dolarlık avokado ihraç edilirken, bu yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 8,36'lık artışla 54 bin 298 dolara yükseldi.

Dünya pazarında çok ciddi talep gören meyve

Tropikal meyve ihracatı yapan bir firmanın genel müdürü Ufuk Güngör, AA muhabirine, Türkiye'de avokado üretiminin eylül ile mayıs arasında gerçekleştiğini, ağırlıklı olarak bu dönemde ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her geçen yıl gerek üretimde gerekse ihracatta artış yaşandığını aktaran Güngör, yurt dışında ve iç piyasada talebin de arttığını kaydetti.

Avokadonun katma değeri yüksek bir ürün olduğuna işaret eden Güngör, "Sadece Meksika'nın 6 milyar dolar avokadodan geliri var. Çok ciddi rakam. Dünya pazarında çok ciddi talep gören, ihracat fırsatı olan bir meyve. Bunu 'yeşil elmas' olarak nitelendiriliyoruz. Meksika'da kişi başı tüketim 8-9 kilogram, Avrupa'da ortalama 2 kilogram, Rusya'da 150 gram, ülkemizde ise henüz pek tanınmıyor, 60 gram civarında." diye konuştu.

"Antalya tropikal meyvelerin üssü olabilir"

Pazar payı geniş olan meyvenin üretimi için Antalya ve bölgesinin çok ideal olduğuna değinen Güngör, iklimin, toprak yapısının çok uygun olduğunu bildirdi.

Üretim alanlarının artırılmasına ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Güngör, ürün dikildikten sonra ikinci ve üçüncü yıllarda ürün vermeye başladığını ancak ideal hasatın yedinci yıldan itibaren yapılmaya başlandığını dile getirdi.

Güngör, avokado üreticilerinin biraz sabırlı oldukları takdirde geleceğe yönelik doğru bir yatırım yapmış olacaklarını belirterek, "Firma olarak biz de altyapıya çok ciddi yatırım yapıyoruz. Dünya standartlarında ürünü tasvip ediyoruz, ayrıştırıyoruz, paketliyoruz. İklim, toprak, lojistik, dünya pazarlarına yakınlık açısından çok şanslı bir konumdayız. Antalya tropikal meyvelerin üssü olabilir." ifadelerini kullandı.

Tek sıkıntının arazilerin küçüklüğü olduğunu aktaran Güngör, ekim dikim alanları birleştirildiği takdirde tarımdan daha fazla döviz girdisi sağlanacağını sözlerine ekledi.

İhracat, Antalya, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 33 ülkeye avokado ihracatı - Son Dakika Ekonomi

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