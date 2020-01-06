Türkiye'den 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihraç edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'den 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihraç edildi

6 saat önce

Türkiye, 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihracatıyla 1 milyar 93 milyon 537 bin 514 dolar gelir sağladı.

Türkiye'den 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihraç edildi, System.String[]

Türkiye, 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihracatıyla 1 milyar 93 milyon 537 bin 514 dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 ihracat sezonunun ilk 4 ayı olan 1 Eylül-31 Aralık 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 661 dolardan işlem gördü.

Bu dönem 158 bin 584 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 93 milyon 537 bin 514 dolar kazanç elde edildi.

Geçen sezonun aynı döneminde, 117 bin 783 ton fındık ihraç edilerek 654 milyon 763 bin 771 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Türkiye, İhracat, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım
Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü Avustralya yangınları: Neden 4 aydır söndürülemiyor, bilançosu ne?

Son Dakika Haberleri
20:28 Moody's: ABD ve İran geriliminin geniş çaplı ekonomik etkileri olabilir - Son Dakika Ekonomi
20:13 Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım - Son Dakika Ekonomi
18:54 İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
17:01 İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 21:11:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]