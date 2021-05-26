Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı - Son Dakika

Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı

26.05.2021 11:01

Türkiye'den 2021'in ocak-nisan döneminde Amerika, Almanya, Kuveyt ve Belçika başta olmak üzere 40 ülkeye 9 milyon 542 bin 306 dolarlık bal ihraç edildi.

Türkiye'den 2021'in ocak-nisan döneminde Amerika, Almanya, Kuveyt ve Belçika başta olmak üzere 40 ülkeye 9 milyon 542 bin 306 dolarlık bal ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Nisan 2021'de Türkiye'den 2 bin 502 ton bal dış satımı gerçekleştirildi.

Bal ihracatı, 2 bin 12 ton karşılığı 8 milyon 990 bin 22 dolar girdi elde edilen Ocak-Nisan 2020'ye göre miktar bakımından yüzde 24, değer bakımından da yüzde 6 artış gösterdi.

Amerika, Almanya, Kuveyt, Belçika, Katar, İspanya ve Japonya, en fazla dış satım yapılan ülkeler olarak sıralandı.

Bu dönemde Amerika'ya 2 milyon 825 bin 250 dolar karşılığında 707 ton bal satıldı. Bu ülkeyi 2 milyon 802 bin 956 dolarla Almanya, 412 bin 530 dolarla da Kuveyt izledi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belçika, Bulgaristan, Hong Kong, İtalya, Fas, Dubai, Slovakya, Polonya, Pakistan, Afganistan, Kenya, İsrail ve Romanya'ya da bal ihraç edildi.

Bölgeden yapılan bal ihracatı yüzde 65 arttı

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen bal ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 2 bin 502 tona ulaştığını söyledi.

Söz konusu bal ihracatından 9 milyon 542 bin 306 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, bu rakamın da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını aktardı.

Kalyoncu, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'in yer aldığı TR90 bölgesinden ise 2021 yılının ocak-nisan döneminde 14 ülkeye 145 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 663 bin 169 dolar girdi sağlandığını vurguladı.

Bölgeden geçen yıl aynı dönemde 6 ülkeye ihracı gerçekleştirilen 71 ton baldan 400 bin 955 dolar gelir elde edildiğini dile getiren Kalyoncu, bu dönem ihraç edilen bal miktarının yüzde 103, gelirin de yüzde 65 arttığına dikkati çekti.

Kalyoncu, bölgeden ihracat yapılan ülke sayısının 6'dan 14'e çıkmasının sevindirici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgeden en fazla bal, geçen yıl da olduğu gibi Almanya'ya satıldı. Bu yılın 4 aylık döneminde Almanya'ya gerçekleştirilen 67 ton bal ihracatından 259 bin 370 dolar gelir sağlandı. Geçen yıl ihracat yapılmayan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise 6 ton bal ihracatı karşılığında 70 bin 585 dolar gelir elde edildi."

Geçen yıla oranla en yüksek artışın Bahreyn'e yapılan ihracatta yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, bu ülkeye gerçekleştirilen bal ihracatının gelirde yüzde 439 artarak 62 bin 122 dolara ulaştığını aktardı.

Kalyoncu, özellikle son dönemde kaliteli bal ve bal ürünlerine olan talebin, bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı
Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı
Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı
Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı
Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı

Almanya, Türkiye, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi Fatih Terim'in kızı Merve'nin Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve'nin Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!

Son Dakika Haberleri
12:08 Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır
11:54 Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
10:56 Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:53 Abdurrahim Albayrak, Real Madrid Başkanı Perez'den söz aldı! Gareth Bale bombası
10:49 İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor         
12:08
Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır         
12:08
Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde         
11:55
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor         
11:49
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi         
11:15
Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 12:15:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement