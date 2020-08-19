Türkiye'den 42 ülkeye sokak dezenfektanı ihracatı

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri San. AŞ Genel Müdürü Kenan Çelik, sokak ve cadde dezenfeksiyonu sağlayan yerli üretimleri Mikronsis aracıyla ihracatta önemli başarılar kaydettiklerini belirterek, "Dünyadaki ihtiyaçları yakından takip ediyoruz ve tüm taleplere en kısa sürede yanıt verebiliyoruz. Şu anda 42 ülkeye ihracat yapıyoruz ve yıl sonuna kadar 60 ülkeyi hedefliyoruz." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede yol süpürme araçları, konteyner yıkama makinesi ile sıkıştırmalı çöp kasasında yerli üretim yaptıklarını ve dezenfeksiyon araçlarıyla da belediyelerin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Cadde ve sokakları dezenfekte işlemine talebin arttığı bu dönemde, su deposu olan her türlü araca monte edilebilen Mikronsis sayesinde sokakları hijyene kavuşturduklarını vurgulayan Çelik, "Dünyadaki ihtiyaçları yakından takip ediyoruz ve tüm taleplere en kısa sürede yanıt verebiliyoruz. Şu anda 42 ülkeye ihracat yapıyoruz ve yıl sonuna kadar 60 ülkeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Koronasavar" olarak anılmaya başlanan Mikronsis dezenfeksiyon makinesini ilk önce haftada 50 adet üretmeyi öngördüklerini aktaran Çelik, pandemi döneminde gelen siparişlerle Konya'daki fabrika kapasitesini haftada 150 adete çıkarmaya zorladıklarını ifade etti.

Çelik, ülke genelinde birçok belediye ile yurt dışından sokak ve caddeleri dezenfekte için çok sayıda sipariş aldıklarının kaydederek, önceliklerinin ülkemizin taleplerini karşılamak olduğunun altını çizdi.

"2 ayda 200'den fazla araç ihraç edildi"

Salgınla birlikte kendi üretimleri olan sokak ve cadde dezenfektanı araçlara talebin arttığına işaret eden Çelik, "Virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte Ar-Ge departmanımızla çalışmalarımız sonucunda ürettiğimiz Mikronsis makinesine oldukça fazla talep oldu. Pandemi sürecinin ilk 2 ayında yaklaşık 300 adet ekipman satışı gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık 200'den fazlası ihraç edildi." diye konuştu.

Çelik, normalleşme süreci ile birlikte talepte azalma yaşandığını belirterek, "Bu durum bizim öngördüğümüz bir süreçti. Kademe firması olarak standart ürünlerimiz dışında olan dezenfekte ekipmanını, müşterimiz olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu sıkıntılı süreçte yardımcı olmak amacı ile geliştirdik." ifadelerini kullandı.

"Halk sağlığını önemseyen belediyeler yoğun talep gösterdi"

Yaşanan bu sıkıntılı dönemde salgına karşı faydalı makine, araç ve ekipman üretmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Özellikle cadde ve sokakların temizlenmesinde en büyük göreve sahip olan belediyeler, kısa bir sürede geliştirdiğimiz Mikronsis dezenfekte ekipmanını kullanmaya başladıklarında vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldıklarını bizlere ilettiler. Halk sağlığını önemseyen belediyeler bu ürünümüze yoğun talep gösterdi. Ayrıca, biz de yazılı ve görsel basındaki haberlerden izleyerek ürünümüz hakkındaki yorumları takip ettik. Özellikle sosyal medya sitelerinde 'Virüs Savar, Virüs Avcısı' gibi başlıklar ile çok fazla paylaşımı görmek bizleri çok mutlu etti."

Çelik, normalleşme sürecinde özel üretimleri olan dezenfekte ekipmanına ilginin azalmasına karşın, standart üretimleri olan yol süpürme, atık toplama ve yol yıkama araçları gibi çevre temizlik araçları, makineleri ve cihazlarına taleplerin artarak devam ettiğini söyledi.

Ülkemizde ve dünyada toplu yaşam alanlarının temizlenmesi konusuna, salgınından önceki döneme göre daha fazla özen gösterildiğine dikkati çeken Çelik, "Bu durum temizlik araç ve makineleri üreten sektörümüz için olumlu bir gelişim göstermektedir. Biz Kademe olarak işletme maliyetleri düşük, kaliteli 'Türk Malı' ürünleri üreterek ülkemize ve dünyamıza katkı sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.