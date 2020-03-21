Türkiye'den 46 ülkeye daha uçuş yasağı - Son Dakika
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Türkiye'den 46 ülkeye daha uçuş yasağı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.

Türkiye'den 46 ülkeye daha uçuş yasağı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.

Bakanlık, hava yolu ulaşımına yönelik yeni tedbir açıkladı.

Buna göre, bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak. Böylece Türkiye'nin uçuşları durdurduğu ülke sayısı 68'e çıkacak.

Türkiye'ye uçuşları durdurma kararı alan Rusya, Katar ve Libya ile birlikte hava yolu trafiği kesilen ülke sayısı 71'e ulaştı.

Son kararla birlikte Türkiye'nin uçuş trafiğini kapattığı 68 ülke şunlar:

Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvator, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman ve Ürdün.

Türkiye, Katar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:14 Kaynak: AA

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