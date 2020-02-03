Türkiye'den 5 ayda 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 5 ayda 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'den 5 ayda 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatı yapıldı

6 saat önce

Türkiye'den 5 aylık dönemde yapılan fındık ihracatından 1 milyar 277 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 5 ayda 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatı yapıldı, System.String[]

Türkiye'den 5 aylık dönemde yapılan fındık ihracatından 1 milyar 277 milyon dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 ihracat sezonunun ilk 5 ayı olan 1 Eylül 2019-31 Ocak 2020 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 663 dolardan işlem gördü.

Söz konusu dönemde 196 bin 408 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 277 milyon 753 bin dolar gelir elde edildi.

İhracatın 152 bin 911 tonu AB ülkelerine gerçekleştirildi. AB dışındaki Avrupa ülkelerine 11 bin 788 ton, denizaşırı ülkelere 21 bin 496 ton ve diğer ülkelere ise 10 bin 213 ton fındık satıldı.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 143 bin 477 ton fındık ihraç ederek 806 milyon 959 bin dolar gelir elde etmişti.

Karadeniz, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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