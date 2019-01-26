Son Dakika Haberleri: Türkiye'den 5 Ayda 109 Bin Kişi Umre Yaptı

Türkiye'den 5 Ayda 109 Bin Kişi Umre Yaptı

33 dakika önce

Türkiye, İslam ülkeleri arasında yaklaşık 5 ay içerisinde umre ziyaretine en fazla rağbet eden ilk 6 ülke arasında yer aldı.

Türkiye'den 5 Ayda 109 Bin Kişi Umre Yaptı, System.String[]
Türkiye, İslam ülkeleri arasında yaklaşık 5 ay içerisinde umre ziyaretine en fazla rağbet eden ilk 6 ülke arasında yer aldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının yaptığı ve Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın yayınladığı istatistiklere göre, yaklaşık 5 ay içerisinde İslam ülkelerinden toplam 2 milyon 791 bin 438 kişi Suudi Arabistan'a umre ziyaretinde bulundu.


İstatistiğe göre, 729 bin 117 kişiyle Pakistan birinci, 478 bin 513 kişiyle Endonezya ikinci, 325 bin 838 kişi ile Hindistan üçüncü, 158 bin 453 kişiyle Yemen dördüncü, 151 bin 453 kişiyle Malezya beşinci sırayı alırken Türkiye ise 109 bin 49 kişi ile altıncı sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:49 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Türkiye, Umre, Güncel
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