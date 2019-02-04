Son Dakika Haberleri: Türkiye'den 5 Ayda 143 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

Türkiye'den 5 Ayda 143 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

1 saat önce

Türkiye'den 5 ayda yapılan 143 bin 933 ton fındık ihracatından 809 milyon 383 bin 548 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 5 Ayda 143 Bin Ton Fındık İhraç Edildi, System.String[]
Türkiye'den 5 ayda yapılan 143 bin 933 ton fındık ihracatından 809 milyon 383 bin 548 dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül-31 Ocak döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 566 dolardan işlem gördüğü belirtildi.


Açıklamada, ihracat döneminin ilk beş ayında 143 bin 933 ton fındık ihracatı karşılığında 809 milyon 383 bin 548 dolar gelir sağlandığı ifade edildi.


Geçen sezonun aynı döneminde 149 bin 756 ton fındık ihraç edilerek 954 milyon 191 bin 650 dolar gelir sağlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:26 Kaynak: AA

1 Eylül, Türkiye, Ekonomi
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