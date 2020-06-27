Türkiye'den 5 ayda "Made in Sakarya" damgalı 68 bin 555 otomotiv ihraç edildi - Son Dakika

Türkiye'den 5 ayda "Made in Sakarya" damgalı 68 bin 555 otomotiv ihraç edildi

Sakarya'da, ocak-mayıs döneminde üretilen 81 bin 410 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 68 bin 555'i yurt dışına satıldı.

Sakarya'da, ocak-mayıs döneminde üretilen 81 bin 410 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 68 bin 555'i yurt dışına satıldı.

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İhracatta İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'dan yılın ilk 5 aylık döneminde 143 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 523 milyon 226 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, otomotiv fabrikalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli süre üretime ara vermesi nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşansa da 1 milyar 369 milyon 943 bin dolarla yine otomotiv endüstrisinde yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-mayıs döneminde traktör de dahil üretilen 425 bin 804 araçtan 336 bin 98'i yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 20,3'lük oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 81 bin 410 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 68 bin 555'ini ihraç etti.

Günde 535 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu kentte, ilk 5 aylık dönemde 71 bin 478 otomobil, 44 kamyonet, 160 otobüs, 272 midibüs, 9 bin 456 traktör olmak üzere toplam 81 bin 410 araç üretildi.

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 19,1'inin yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 535 aracın 451'i ihraç edildi.

Üretim ve ihracatta lider Toyota

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından alınan tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde üretimin geçici süreliğine durdurmasının ardından nisan ayında üretim yapmayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın ilk 5 aylık döneminde toplamda 71 bin 478 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 89,3'üne denk gelen 63 bin 905'ini ihraç etti.


Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verme kararı almıştı. Mayıs ayı içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, ocak-mayıs döneminde ürettiği 476 aracın 232'sini yurt dışına sattı.

Yılın ilk 5 aylık döneminde 9 bin 456 traktör üreten TürkTraktör ise 4 bin 418 aracını ihraç etti.

Türkiye, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 5 ayda 'Made in Sakarya' damgalı 68 bin 555 otomotiv ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi

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