Türkiye'den 5 ülkeye sağlık malzemesi yardımı (2) - Son Dakika

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Türkiye'den 5 ülkeye sağlık malzemesi yardımı (2)
6 saat önce
UÇAK SIRBİSTAN'A İNDİTürkiye'nin koronavirüsle mücadele eden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan uçak, ilk durak olan Sırbistan'a indi.
UÇAK SIRBİSTAN'A İNDİ
Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan uçak, ilk durak olan Sırbistan'a indi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız, ilk durağı olan Sırbistan'a indi. Uçağımızı ve görevli personelimizi Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Bakan Yardımcısı karşıladı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:52 Kaynak: DHA
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