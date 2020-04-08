Türkiye'den 5 ülkeye sağlık malzemesi yardımı (5) - Son Dakika

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Türkiye'den 5 ülkeye sağlık malzemesi yardımı (5)
6 saat önce
UÇAK ANKARA'YA DÖNDÜMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele için hazırlanan maske, tulum ve tanı kitlerini Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya götüren Türk Hava Kuvvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi uçağın,...
UÇAK ANKARA'YA DÖNDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele için hazırlanan maske, tulum ve tanı kitlerini Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya götüren Türk Hava Kuvvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi uçağın, 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:06 Kaynak: DHA
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