Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti - Son Dakika
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Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığını bildirdi.

Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığını bildirdi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu adımla, söz konusu ülkelerle turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" dedi. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan, Türkiye, Norveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
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