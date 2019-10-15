Son Dakika Haberleri: Türkiye’den 55 şirket Çin’de fırsat kovalayacak
Son Dakika Ekonomi Türkiye’den 55 şirket Çin’de fırsat kovalayacak

Türkiye’den 55 şirket Çin’de fırsat kovalayacak

1 saat önce

Bir ülkenin organize ettiği en büyük ithalat fuarı olarak tanımlanan Çin İthalat Fuarı'nın ikincisi 5-10 Kasım tarihlerinde Şhangay'da gerçekleşecek.

Türkiye’den 55 şirket Çin’de fırsat kovalayacak, System.String[]

Bir ülkenin organize ettiği en büyük ithalat fuarı olarak tanımlanan Çin İthalat Fuarı'nın ikincisi 5- 10 Kasım tarihlerinde Şhangay'da gerçekleşecek. İKMİB Başkanı Adil Pelister, "55 şirket ile katılacağız. Fuar şirketlerimize büyük fırsat sunuyor" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, 10 Kasım, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:52 
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