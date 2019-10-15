Türkiye’den 55 şirket Çin’de fırsat kovalayacak

Bir ülkenin organize ettiği en büyük ithalat fuarı olarak tanımlanan Çin İthalat Fuarı'nın ikincisi 5- 10 Kasım tarihlerinde Şhangay'da gerçekleşecek. İKMİB Başkanı Adil Pelister, "55 şirket ile katılacağız. Fuar şirketlerimize büyük fırsat sunuyor" dedi.