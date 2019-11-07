Türkiye'den 56 ülkeye 120 milyon dolarlık üzüm ihracatı

Türkiye'den 5 ayda gerçekleştirilen yaş üzüm ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 120 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da ihracat ve hasat eş zamanlı devam ediyor. Başta coğrafi tescilli ürün "Sultani" olmak üzere "İmparator" ve "Superior" gibi üzüm türleri dış pazarda satışa sunuluyor. Dönemsel olarak 1 Haziran'da başlayan üzüm ihracatı, yüz güldürüyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 1 Haziran-31 Ekim arasında 120 milyon dolarlık üzüm ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde 103 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanırken, bu dilimde yüzde 15'lik bir artış yaşandı.

Yaş üzüm ihracatı yeni yılın ilk ayına kadar devam ediyor. Rusya, Ukrayna ve Almanya, en fazla üzüm ihraç edilen ülkelerin başında geliyor. Geçen yıl yaklaşık 250 bin ton yaş üzümün üretildiği Manisa ovalarında bu sene yüzde 100 artışla yaklaşık 500 bin tonluk rekolte bekleniyor.

"İhracatta 150 milyon dolara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüm üretiminde Türkiye'de söz sahibi olduklarını söyledi.

Sarıgöl'de üzüm hasadının devam ettiğini vurgulayan Ülgen, "Bir yandan ihracat devam ederken diğer yanda da bağlardan hala üzüm toplanıyor. Dalında bekleyen 100 bin ton üzüm var. Bunun da büyük bölümü ihracata gidecek. Sezon sonuna kadar ihracatta 150 milyon dolara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da üzüm ihracatından güzel haberler aldıklarını belirtti.

Bu sezon hava şartlarının çok iyi gittiğini anlatan Uçak, şunları kaydetti:

"1 Haziran'da başlayan sezonda 56 ülkeye 120 milyon dolarlık üzüm ihraç ettik. Üzüm kalitesi çok iyi ve geçen sezona göre yüzde 15 artış yakaladık. Kasım ayındayız ve halen bağlardan üzüm topluyoruz. Üretici ve ihracatçı için iyi bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl bu rakamların daha da üzerine çıkarız."