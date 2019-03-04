Türkiye'den 6 Ayda 167 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

Türkiye'den 6 ayda yapılan167 bin ton fındık ihracatından, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 6 ayda yapılan167 bin ton fındık ihracatından, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde edildi.



Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 623 dolardan işlem gördüğü belirtildi.



Açıklamada, söz konusu 6 aylık dönemde 167 bin 705 ton fındık ihracatı karşılığında, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.



Geçen sezonun aynı döneminde 171 bin 27 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 86 milyon 796 bin 622 dolar gelir elde edilmişti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi

Terör Örgütü YPG/PKK'nın Salıverdiği Yüzlerce DEAŞ'lının Akıbeti Belirsiz

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı

Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu