Son Dakika Haberleri: Türkiye'den 6 Ayda 167 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

Türkiye'den 6 Ayda 167 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

1 saat önce

Türkiye'den 6 ayda yapılan167 bin ton fındık ihracatından, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 6 Ayda 167 Bin Ton Fındık İhraç Edildi, System.String[]
Türkiye'den 6 ayda yapılan167 bin ton fındık ihracatından, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 623 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 6 aylık dönemde 167 bin 705 ton fındık ihracatı karşılığında, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 171 bin 27 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 86 milyon 796 bin 622 dolar gelir elde edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:34 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi Terör Örgütü YPG/PKK'nın Salıverdiği Yüzlerce DEAŞ'lının Akıbeti Belirsiz

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:17:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den 6 Ayda 167 Bin Ton Fındık İhraç Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]