Son Dakika Haberleri: Türkiye'den 6 banka sürdürülebilir gelecek için ilk adımı attı
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Türkiye'den 6 banka sürdürülebilir gelecek için ilk adımı attı

2 saat önce

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye'den Garanti BBVA, ING, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yapı Kredi yer aldı.

Türkiye'den 6 banka sürdürülebilir gelecek için ilk adımı attı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye'den Garanti BBVA, ING, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yapı Kredi yer aldı.

Birleşmiş Milletler, Şekerbank, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:01 
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