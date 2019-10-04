Türkiye'den 6 banka sürdürülebilir gelecek için ilk adımı attı
2 saat önce
Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye'den Garanti BBVA, ING, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yapı Kredi yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:01
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