Türkiye'den 6 bin kilometre uzaklıktaki Bangladeş'te şifa dağıtıyorlar - Son Dakika

Bangladeş'te, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamp alanındaki Türk Sahra Hastanesi'ndeki doktorlar ve sağlık çalışanları günde 2 bin muayene ve 20 ameliyat gerçekleştirerek bölgede yaşayanlara şifa dağıtıyor.

Türkiye, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox's Bazar kentindeki kamp alanında 2018'de sahra hastanesini hizmete açtı.

Hastane, geçen yılın mart ayında çıkan yangında hasar gördü. Kuruluşundan yandığı güne kadar hastanede 750 binin üzerinde poliklinik hizmeti sunuldu, 350 bebeğin doğumu gerçekleştirildi, yaklaşık 8 bin ameliyat yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Türkiye'den 6 bin kilometre uzaklıktaki kamp alanında 40 günde yeniden yapılan Türk Sahra Hastanesi 16 Nisan 2021'de tekrar kullanıma sunuldu. Hastanede, 16 Nisan 2021'den 31 Aralık 2021'e kadar 244 bin 868 kişi muayene edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Muhammed Enamur Rahman'ın 8 Ocak 2022'de resmi açılışını yaptığı hastanede bir başhekim, bir diş doktoru, bir eczacı, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi, dahiliye alanlarında 7 uzman, 4 pratisyen hekim, 14 hemşire ve ebe ile bir sağlık bakım hizmeti müdürü görev yapıyor.

Toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda sağlık hizmeti sunan Türk Sahra Hastanesi'nde günde 2 bin muayene gerçekleştiriliyor, 20 ameliyat yapılıyor.

"Bazen arkadaşlarımla ağladığımız oluyor"

Türk Sahra Hastanesi Başhekimi Alparslan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da hastanede 3 ay çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü daha sonra da başhekim olarak hastanede yeniden görev yapmaya başladığını dile getirdi.

Yiğit, kamp alanlarında bulunan hastanelerden farklı olarak Türk Sahra Hastanesinin ameliyathaneye sahip olduğunu söyledi.

Hastanenin en çok hasta kabul eden merkezlerden biri olduğuna işaret eden Yiğit, iyi hizmet verebilmek için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Hastanede fıtık, apandisit, guatr başta olmak üzere çok sayıda ameliyatın yapılabildiğini ifade eden Yiğit, ortopedi ameliyatlarının da başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Alparslan Yiğit, "Modern ameliyathanesi ve yetişmiş doktoru olan hastaneyiz. Bölgede hiç kimsenin yapamadığı cerrahi müdahaleleri Türk Sahra Hastanesinde gerçekleştiriyoruz. Diğer devletlerin bölgedeki hastaneleri de bizi referans gösteriyor, bazı hastaları hastanemize gönderiyor." dedi.

Bir Arakanlı Müslüman'dan 20 kilogram ağırlığında kitlenin başarılı cerrahi operasyonla alındığını anlatan Yiğit, sağlığına kavuşan hastanın her gün hastaneye gelerek kendilerine teşekkür ettiğini bildirdi.

Başhekim Alparslan Yiğit, "Burası çok zor bir yer, burada yaşayanların çaresizliğini görüyoruz. Bazen arkadaşlarımla ağladığımız oluyor. Vicdani olarak zor görevlerinden birini yerine getiriyoruz. Türkiye'ye döndükten sonra da bir süre yaşadıklarımızı üzerimizden atamıyoruz." diye konuştu.

Yiğit, bölgede yaşayanların Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi beslediğini sözlerine ekledi.

Nefes alamayan bebeği yeniden hayata döndürdüler

Daha önce Sudan ile Somali'de de bulunan ve Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesinde gönüllü olarak yaklaşık bir aydır görev yapan Anestezi Uzmanı Mustafa Çakır ise bölgede hizmet vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Kampta yaşayanlar, mesai bitiminden ertesi gün tekrar hastaneye dönene kadar bizi dört gözle bekliyor. Türk doktorlara büyük saygı ve güven duyuluyor." dedi.

Çakır, hastanede doğan bir bebeğin yeniden hayata döndürülmesi sırasında yaşananları, "Hastanemizde doğumu yapılan bir bebeğin kalbinin attığını ama nefes alamadığını belirledik. Hemen müdahale ettik ve bebek yeniden nefes alarak ağlamaya başladı. O ağlayınca ve nefes alınca sevinç göz yaşları döktük." ifadeleriyle anlattı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. O tarihten sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1 milyona ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.