Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti - Son Dakika
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Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına karar verildiğini bildirdi.

Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına karar verildiğini bildirdi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine sağlayacağı vize muafiyeti hakkındaki bir soru üzerine, "Avrupa Birliği Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının yanı sıra, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
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