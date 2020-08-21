Türkiye'den 7 ayda 109 ülkeye 5,1 milyar dolarlık binek otomobil satışı

Türkiye'den yılın 7 ayında 109 ülkeye 5 milyar 103 milyon 420 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, ocak-temmuz döneminde binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımında yüzde 39,3'lük paya sahip oldu. Bu süreçte en fazla dış satımı Fransa'ya gerçekleştiren otomotiv sektörü, bu ülkeye 829 milyon 836 bin dolarlık ürün gönderdi.

Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alan Almanya'ya 511 milyon 764 bin dolarlık ihracat yapıldı. İngiltere'ye dış satım ise 452 milyon 366 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, İtalya'ya 434 milyon 168 bin, İspanya'ya 374 milyon 544 bin, İsrail'e 259 milyon 579 bin, Belçika'ya 229 milyon 983 bin, Slovenya'ya 226 milyon 882 bin, Polonya'ya 212 milyon 849 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün ocak-temmuz döneminde 200'er milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği 9 ülkeden 8'ini Avrupa ülkeleri oluşturdu.

Mısır'a yüzde 74,7 ihracat artışı

Binek otomobil ihracatında son dönemde öne çıkan ülkeler arasında yer alan Mısır'a yapılan dış satımda ciddi artış yaşandı. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın ilk 7 ayına göre ocak-temmuz döneminde yüzde 74,7 artışla 100 milyon 497 bin dolardan 175 milyon 629 bin dolara yükseldi.

İsveç ile ABD'ye de 100'er milyon doların üzerinde dış satım yapıldı.

Suudi Arabistan, BAE ve Çekya'ya dikkat çekici ihracat artışları

2019'un ilk 7 ayında 10 milyon 815 bin dolarlık binek otomobil gönderilen Suudi Arabistan'a ihracat, bu sene aynı dönemde yüzde 263 artışla 39 milyon 267 bin dolar oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracat da yüzde 255,8 arttı. Bu ülkeye ocak-temmuz döneminde 26 milyon 681 bin dolarlık ihracat yapıldığı belirlendi.

Sektörün önemli pazarlarından Çekya'ya dış satım ise yüzde 90 yükselişle 13 milyon 740 bin dolardan 26 milyon 98 bin dolara çıktı.