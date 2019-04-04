Son Dakika Haberleri: Türkiye'den 7 Ayda 189 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

Türkiye'den 7 Ayda 189 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

1 saat önce

Türkiye'den 7 ayda gerçekleştirilen 189 bin 313 ton fındık ihracatından, 1 milyar 89 milyon 657 bin dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den 7 Ayda 189 Bin Ton Fındık İhraç Edildi, System.String[]
Türkiye'den 7 ayda gerçekleştirilen 189 bin 313 ton fındık ihracatından, 1 milyar 89 milyon 657 bin dolar gelir sağlandı.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2018-31 Mart 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 638 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 7 aylık dönemde 189 bin 313 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 89 milyon 657 bin 942 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Geçen sezonun aynı döneminde, 191 bin 138 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 211 milyon 511 bin 709 dolar gelir elde edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:33 Kaynak: AA

Karadeniz, Türkiye, Ekonomi
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