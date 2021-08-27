Üye Girişi
Türkiye'den 7 ayda 5,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika

Türkiye'den 7 ayda 5,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

27.08.2021 11:04
Türkiye'den 7 ayda 5,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi, System.String[]

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yurt dışına 5,5 milyar dolarlık binek otomobil satıldı.

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yurt dışına 5,5 milyar dolarlık binek otomobil satıldı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-temmuz döneminde 100'den fazla ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil gönderildi.

Binek otomobil ihracatı, bu dönemde 16 milyar 376 milyon 691 bin dolarlık otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 33,7 pay aldı.

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 5 milyar 103 milyon 420 bin dolar olan dış satım tutarı, bu senenin aynı döneminde yüzde 8 artışla 5 milyar 514 milyon 97 bin dolara yükseldi.

Fransa'ya 1 milyar dolara yakın binek otomobil ihracatı

Binek otomobil ihracatında ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa yer aldı. Bu ülkeye ocak-temmuz dönemindeki dış satım, geçen yılın 7 ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 829 milyon 836 bin dolardan 983 milyon 608 bin dolara çıktı.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 434 milyon 168 bin dolarlık binek otomobil gönderilen İtalya'ya ihracat, 2021'in aynı aylarında yüzde 24,4 yükselişle 540 milyon 95 bin dolara ulaştı.

Üçüncü sıradaki Almanya'ya ise binek otomobil ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,17 düşüşle 511 milyon 764 bin dolardan 510 milyon 869 bin dolara geriledi.

Yılın 7 ayında Fransa, İtalya ve Almanya'ya bu alanda ihracat, toplam binek otomobil dış satımının yüzde 36,89'unu oluşturdu.

İhracatta, İspanya 470 milyon 680 bin dolarla 4'üncü, Birleşik Krallık 460 milyon 582 bin dolarla 5'inci, Polonya 284 milyon 589 bin dolarla 6'ncı, Mısır 234 milyon 787 bin dolarla 7'nci, Slovenya 197 milyon 374 bin dolarla 8'inci, ABD 179 milyon 600 bin dolarla 9'uncu, Belçika da 176 milyon 132 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

Tunus, Irak, Japonya, Lübnan, Fransız Polinezyası ve Moldova'ya yüzde 100'ün üzerinde ihracat artışları kaydedildi.

Bu yılın 7 ayında yapılan binek otomobil dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre Tunus'a yüzde 129 artışla 30 milyon 746 bin dolara, Irak'a yüzde 117 artışla 28 milyon 188 bin dolara, Japonya'ya yüzde 114 artışla 8 milyon 270 bin dolara, Lübnan'a yüzde 170 artışla 4 milyon 827 bin dolara, Fransız Polinezyası'na yüzde 157 artışla 1 milyon 306 bin dolara, Moldova'ya ise yüzde 722 artışla 1 milyon 127 bin dolara çıktı.

Otomobil, Türkiye, Fransa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 7 ayda 5,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı 12:09 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor 11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu 11:36 Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 11:26 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 11:15 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü 10:56 Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok 10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok

Son Dakika Haberleri
12:08 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık         
12:07
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:20:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den 7 ayda 5,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement