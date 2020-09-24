Türkiye'den 8 ayda 9,1 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı - Son Dakika

Türkiye'den 8 ayda 9,1 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı

Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 9 milyon 141 bin dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

Türkiye'den 8 ayda 9,1 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı, System.String[]

Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 9 milyon 141 bin dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Ocak-Ağustos 2020'de 6 ülkeye 1347 ton deniz salyangozu satıldı.

Söz konusu ihracattan 9 milyon 141 bin 60 dolar kazanç sağlandı.

Deniz salyangozu ihracatında ilk sırayı Güney Kore aldı. Güney Kore'ye bu dönemde 801 ton deniz salyangozu ihraç edilerek 5 milyon 408 bin 272 dolar elde edildi.

Türkiye'den ayrıca Japonya'ya 1 milyon 390 bin 83, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 1 milyon 55 bin 765, Tayvan'a 1 milyon 54 bin 40, ABD'ye 160 bin 300 ve Vietnam'a 72 bin 600 dolarlık deniz salyangozu satıldı.

Karadeniz ihracatında da Güney Kore ilk sırada

Karadeniz'den de ocak-ağustos döneminde 1042 ton deniz salyangozu ihracatından 7 milyon 70 bin 805 dolar gelir elde edildi.

Karadeniz ihracatında da Güney Kore ilk sırayı aldı. Karadeniz'den yılın 8 ayında Güney Kore'ye 709 ton deniz salyangozu ihraç edilerek 4 milyon 855 bin 110 dolar kazanç sağlandı.

Güney Kore'yi 1 milyon 55 bin 765 dolarlık ihracatla Çin Halk Cumhuriyeti, 690 bin 50 dolarlık ihracatla Japonya, 236 bin 980 dolarlık ihracatla Tayvan, 160 bin 300 dolarlık ihracatla ABD ile 72 bin 600 dolarlık ihracatla Vietnam takip etti.

Tüketim olmamasına rağmen ihracat ön planda

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'de deniz salyangozunun tüketimi olmamasına rağmen ihracatının ön planda olduğunu söyledi.

Deniz salyangozu ihracatının daha da artmasını beklediklerini belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, deniz salyangozunu işleyip değere dönüştürmüş ve ihracatta söz sahibi olmuştur. Bu nedenle ihracattan beklentimiz yüksek. Ayrıca deniz salyangozunun düzenli avlanmasıyla deniz ekolojik dengesinin sağlanmasına da büyük katkı yapılmaktadır. Bu da son derece önem arz etmektedir."

Kalyoncu, Türkiye'de işlenip değere dönüştürülen deniz salyangozunun Uzak Doğu ülkelerinde en beğenilen ve tercih edilen ürün haline geldiğine dikkati çekerek, ilerleyen günlerde ülke sayısının ve ihracat potansiyelinin artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Güney Kore, Karadeniz, Ağustos, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 8 ayda 9,1 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti         
17:09
Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı         
16:43
Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anneye müebbet hapis cezası Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anneye müebbet hapis cezası         
16:19
Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi         
15:57
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 17:39:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den 8 ayda 9,1 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei