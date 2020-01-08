Türkiye'den 85 ülkeye tohum ihracatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den 85 ülkeye tohum ihracatı - Son Dakika

Türkiye'den 85 ülkeye tohum ihracatı

6 saat önce

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, "Türkiye'den 85 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz.

Türkiye'den 85 ülkeye tohum ihracatı, System.String[]

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, " Türkiye'den 85 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Ukrayna, Kanada, Azerbaycan en çok ihracat yaptığımız ülkeler. Bunlar yeterli değil, daha üst yerlere taşıyacağız." dedi.

Bir toplantı için Antalya'ya gelen Güler, AA muhabirine, dünyadaki diğer çiftçilerle rekabet edebilmek amacıyla Türkiye'deki üreticilere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türk çiftçisinin dünyayla rekabet edebilmesi için yol haritası belirleyeceklerini aktaran Güler, stratejinin tohum, su ve toprak olarak üç ayaktan oluşacağını ifade etti.

Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekse özel şirketlerin son 10 yılda milli ve yerli tohumculukta sessiz bir devrim yaptığını vurgulayan Güler, yurt dışında 100, 150 yıl önce tohumculuk sektöründe araştırmaların başlamasına rağmen aradaki mesafeyi kısa sürede kapatabileceklerini bildirdi.

Tohumculuğun stratejik bir alan olduğuna işaret Güler, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yıllık tohum üretim kapasitesi 140 bin tonlardan 1 milyon 60 bin tonlara geldi. Ülkenin ihtiyacı 2 milyon ton. Hala önümüzde yol var, yaklaşık 900 bin ton açığı inşallah önümüzdeki süreçte çiftçilerimizi bilinçlendirerek sertifikalı kullanımın önemini anlatarak kapatacağız. Islahçısı, yetiştiricisi, üreticisi, sanayicisi hep birlikte güç oluşturarak, bunu başaracağız. Türkiye'den 85 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Ukrayna, Kanada, Azerbaycan en çok ihracat yaptığımız ülkeler. Bunlar yeterli değil, daha üst yerlere taşıyacağız."

"GDO'nun girişi de üretimi de yasak"

GDO'lu tohumların Türkiye'ye girişinin ve üretiminin yasak olduğuna işaret eden Güler, "GDO'lu ürünleri ülkeye sokan, üretim yapanlara yönelik kanunlarımızda 10 ile 12 yıl arasında hapis cezası var. GDO kavramı sürekli ülke gündemine getiriliyor. Hibrit tohumla GDO karıştırılmak suretiyle Türk tarımı üzerinden bir karalama kampanyası yürütülüyor. GDO ile yanlış ilaçlamayı birbirinden ayırmak gerekiyor." dedi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi
Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar Eskişehirspor'da Jesse Sekidika bilmecesi: Sözleşmesini tek taraflı feshetti Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı

Son Dakika Haberleri
18:58 Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı... - Son Dakika
18:57 Çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesiyle yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi - Son Dakika
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç görüşmesi başladı - Son Dakika
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı - Son Dakika
18:54 Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 19:02:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den 85 ülkeye tohum ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]