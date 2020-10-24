Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi - Son Dakika

Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi

24.10.2020 11:43
Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi, System.String[]

25 Ekim Dünya Makarna Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya makarna tüketiminin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de hızla arttığını ve pandemi sürecinde makarnanın stratejik ürünler arasında...

25 Ekim Dünya Makarna Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya makarna tüketiminin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de hızla arttığını ve pandemi sürecinde makarnanın stratejik ürünler arasında yer aldığını ifade etti. Makarna üretimine ve ihracatına büyük emekler veren üretici ve ihracatçıları da kutlayan Başkan Altunkaya Türkiye'nin makarna ihracatında dünya ikincisi olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki en önemli ihraç ürünleri arasında makarnanın da yer aldığını ifade eden TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün makarna tüketiminin arttığını ifade etti. 25 Ekim Dünya Makarna günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada Başkan Mahsum Altunkaya Türkiye'nin yıllık makarna ihracatının 600 milyon doları aştığının ve 35 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığının da altını çizdi. Türkiye'de makarna sektörünün önemli bir noktaya geldiğini ve Gaziantep'in birçok sektör için olduğu gibi makarna sektöründe de üretim merkezi konumunda olduğuna dikkat çeken Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya gıda ürünleri ihracatı açısından bakıldığı zaman Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla ihraç edilen ürünün makarna olduğunu da sözlerine ekledi. Altunkaya, yumurtasız - pişirilmemiş olarak tabir edilen hepimizin bildiği klasik makarnalarda, 2019 yılı ihracat rakamları baz alındığında Türkiye'den toplam 579 milyon 735 bin dolarlık makarna ihracatına imza atıldığı, bu ihracatın 425 milyon 981 bin dolarlık bölümünün Güneydoğulu ihracatçılar tarafından yapıldığını da belirtti. Altunkaya, 2020 yılının 9 aylık sürecinde ise Türkiye genelinden toplam 558 milyon 198 bin dolarlık makarna ihracatı gerçekleştirilirken, bu ihracatın 411 milyon 875 bin dolarlık bölümünün Güneydoğu'dan yapıldığını ifade etti.

155 ülke sofrasına makarna ihracatı

Türkiye'nin makarna üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli bir noktada olduğuna dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya ülke genelinden 2019 yılında toplam 155 ülkeye makarna ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek "Türkiye bugün dünyanın en önemli makarna üreticilerinden biri olup; tüm makarna türleri ele alındığında Avrupa'da ikinci, Dünyada dördüncü en büyük makarna ihracatçısı konumundadır. Sadece, yumurtasız ve pişmemiş olarak gümrük kayıtlarında 1902.19 kodu ile tanımlanan, hepimizin bildiği klasik makarna türü itibariyle ele alırsak, Ülkemiz ihracatta Dünya'da İtalya'nın ardından 2. sırada gelmektedir. Bu makarnalarda Dünya toplam ihracatının değer itibariyle yaklaşık %14'ü ülkemizden yapılmaktadır. 2019 yılında bu makarnalardan 579 Milyon Dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın yaklaşık 425 Milyon Doları yani yaklaşık %74'ü Güneydoğu Anadolu Bölgemizden gerçekleştirilmiştir. Yumurtasız-pişmemiş makarnanın Dünya toplam ihracatının da 4,2 Milyar seviyelerinde olduğunu göz önüne alırsak, Dünya'da bu ürünün toplam ihracatının %10'unu aşkın kısmı Güneydoğu Anadolu bölgesinden gerçekleştirilmektedir. Sağlıklı beslenme şeklinin temel besin maddelerinden birisi olan makarnanın, zengin bir karbonhidrat ve protein beslenmesi için yüksek kaliteli durum buğdayından yapılması gerekir. Türk makarnası son derece besleyicidir zira Türkiye, dünyadaki en büyük yüksek kaliteli durum buğdayı üreticilerinden biridir. Bu avantaj sayesinde bugün, Türkiye dünyadaki en büyük makarna üreticisi ülkelerden biridir ve Türk makarnası 155 ülkede tüketilmektedir. Bugün elbette makarna sektörü için önemli bir gün, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nü kutlarken üstlendikleri misyonu başarıyla yerine getiren bütün makarna üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı da yürekten kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi
Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi
Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi
Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi
Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi

İstihdam, İhracat, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Koronavirüs tedavisi gören ünlü iş insanı Rahmi Koç taburcu oldu Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesör konuştu: Yan etki hissetmedim, aşıya karşı çıkayın Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi         
12:01
Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor         
11:33
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın adını kullanan çete, iş insanının 20 bin lirasını dolandırdı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın adını kullanan çete, iş insanının 20 bin lirasını dolandırdı         
10:05
Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış         
09:49
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 13:17:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei