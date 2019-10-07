Türkiye'den 9 ayda 6,7 milyar dolarlık hububat ihracatı
1 saat önce
Türkiye'den 6 milyar 661 milyon dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 1 milyar 451 milyon dolarlık hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildiğini bildirildi.
Türkiye'den 6 milyar 661 milyon dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 1 milyar 451 milyon dolarlık hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildiğini bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:31
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