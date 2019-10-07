Son Dakika Haberleri: Türkiye'den 9 ayda 6,7 milyar dolarlık hububat ihracatı
Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 9 ayda 6,7 milyar dolarlık hububat ihracatı

Türkiye'den 9 ayda 6,7 milyar dolarlık hububat ihracatı

1 saat önce

Türkiye'den 6 milyar 661 milyon dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 1 milyar 451 milyon dolarlık hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildiğini bildirildi.

Türkiye'den 9 ayda 6,7 milyar dolarlık hububat ihracatı, System.String[]

Türkiye'den 6 milyar 661 milyon dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 1 milyar 451 milyon dolarlık hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildiğini bildirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:31 
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