Türkiye'den yalnızca 9 üniversite, dünyada en iyi eğitim veren 500 okul arasında yer aldı - Son Dakika
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Türkiye'den yalnızca 9 üniversite, dünyada en iyi eğitim veren 500 okul arasında yer aldı

29.07.2023 13:39

ODTÜ'nün araştırma laboratuvarı URAP'ın dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından 2022'de açıklanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" listeleri dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite geçen yılki sıralamalarda ilk 500'e girdi.

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP) da aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS'in, 2022'de Türkiye'deki 206 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri raporlaştırıldı. URAP'ın yayımladığı rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite, 2022 yılında açıklanan dünya sıralamalarında ilk 500'de yer alma başarısını gösterdi.

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN ÜNİVERSİTELER

Buna göre, ODTÜ (RUR: 336), Hacettepe Üniversitesi (Leiden: 433), İstanbul Üniversitesi (ARWU: 450), İTÜ (RUR: 384), İ. D. Bilkent Üniversitesi (RUR: 485), Boğaziçi Üniversitesi (RUR: 437 ve US N&W REPORT: 377), Koç Üniversitesi (QS: 477, RUR: 362 ve THE: 450), Sabancı Üniversitesi (RUR: 434 ve THE: 450) ve Çankaya Üniversitesi (THE: 450 ve US N&W REPORT: 173) oldu.

SIRALAMALARDAKİ DİĞER ÜNİVERSİTELERİN DURUMU

Bunun yanı sıra, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul, Ankara, İstanbul Teknik olmak üzere 5 üniversite de 11 dünya sıralamasının 11'inde de yer aldı.

Gazi, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ise 10 dünya sıralamasına girdi.

Ege, Koç, Dokuz Eylül, Yıldız Teknik, Erciyes üniversiteleri 9 sıralamada; Atatürk, Marmara, Karadeniz Teknik, Bursa Uludağ, Sabancı, Süleyman Demirel, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ise 8 sıralamada; İstanbul, Cerrahpaşa, Fırat, Selçuk, Çukurova, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi, Kocaeli, Gebze Teknik, İnönü, Van Yüzüncü Yıl, Başkent üniversiteleri ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 7 sıralamaya girmeyi başardı.

Türkiye'deki üniversitelerden 12'si ise 6 sıralamada yer aldı. Bir sıralamaya girebilen üniversitelerin sayısı 70 oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • mücahid: ilk 500 nedir ya? ilk 200 desen anlarım. o da bir kaç bölüm.yani tüm üniversite degil!!!!Bu saatten sonra üniversite okumak enayilik.Internette her türlü kurs,sertifika,eğitim programlari var. Cevap Yaz 18 11 Yayından Kaldır
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye'den yalnızca 9 üniversite, dünyada en iyi eğitim veren 500 okul arasında yer aldı - Son Dakika


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