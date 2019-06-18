Türkiye'den AB GİK kararına tepki
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümünde kayıtlı hususları reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:18
'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği
Genel İşler Konseyi'nin 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümünde kayıtlı hususları reddediyoruz." denildi.
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