Son Dakika Haberleri: Türkiye'den AB GİK kararına tepki
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Türkiye'den AB GİK kararına tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümünde kayıtlı hususları reddediyoruz.

Türkiye'den AB GİK kararına tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümünde kayıtlı hususları reddediyoruz." denildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:18 
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ekonomi
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