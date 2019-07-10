Son Dakika Haberleri: Türkiye'den AB ve Yunanistan'a tepki
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Türkiye'den AB ve Yunanistan'a tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Yavuz sondaj gemisinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den AB ve Yunanistan'a tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Yunanistan, Ekonomi
Dışişleri Bakanlığı Yavuz sondaj gemisinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz" denildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:57 
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