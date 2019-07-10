Türkiye'den AB ve Yunanistan'a tepki
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Yavuz sondaj gemisinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:57
Yavuz sondaj gemisinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Yunanistan
Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz" denildi.
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