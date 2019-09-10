Türkiye'den AB'ye deniz yoluyla kaçak geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı arttı

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne düzensiz yollarla geçmeye çalışan göçmenlerin sayısında geçtiğimiz yıla oranla artış yaşandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre 2019 yılında 6 Eylül tarihine kadar 29 bin 887 kişi karada tespit edilerek denize çıkmadan Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yakalandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yakalananların sayısı 17 bin 791 olarak tespit edilmişti. Bu veriler ışığında deniz yoluyla geçmeye çalışırken yakalananların sayısında yüzde 68 artış oldu.