Son Dakika Haberleri: Türkiye'den AB'ye deniz yoluyla kaçak geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı arttı
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye'den AB'ye deniz yoluyla kaçak geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı arttı

15 dakika önce

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne düzensiz yollarla geçmeye çalışan göçmenlerin sayısında geçtiğimiz yıla oranla artış yaşandı

Türkiye'den AB'ye deniz yoluyla kaçak geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı arttı, System.String[]

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne düzensiz yollarla geçmeye çalışan göçmenlerin sayısında geçtiğimiz yıla oranla artış yaşandı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre 2019 yılında 6 Eylül tarihine kadar 29 bin 887 kişi karada tespit edilerek denize çıkmadan Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yakalandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yakalananların sayısı 17 bin 791 olarak tespit edilmişti. Bu veriler ışığında deniz yoluyla geçmeye çalışırken yakalananların sayısında yüzde 68 artış oldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun İSPARK zammına "finansal düzenleme" açıklamasına tepki yağıyor
Süleyman Turan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlüler duygularını böyle dile getirdi Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine girdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:30:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den AB'ye deniz yoluyla kaçak geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]