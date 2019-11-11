Son Dakika Haberleri: Türkiye'den AB'ye sondaj yaptırımı tepkisi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz
Son Dakika Dünya Türkiye'den AB'ye sondaj yaptırımı tepkisi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz

Türkiye'den AB'ye sondaj yaptırımı tepkisi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz

6 saat önce

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulamak için hazırlıklara başlamasına tepki gösterdi.

Türkiye'den AB'ye sondaj yaptırımı tepkisi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, System.String[]

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulamak için hazırlıklara başlamasına tepki gösterdi.


Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır." açıklamasını yaptı.

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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:31 
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