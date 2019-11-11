Türkiye'den AB'ye sondaj yaptırımı tepkisi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz
6 saat önce
Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulamak için hazırlıklara başlamasına tepki gösterdi.
Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulamak için hazırlıklara başlamasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır." açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:31
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