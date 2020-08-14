Türkiye'den ABD, İsrail ve BAE'ye tepki - Son Dakika

Türkiye'den ABD, İsrail ve BAE'ye tepki
Dışişleri Bakanlığı: "ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve Yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: "ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve Yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 09:12
Kaynak: İHA
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