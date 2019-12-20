Türkiye'den ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına kınama - Son Dakika
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Türkiye'den ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına kınama

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına ilişkin, "ABD Kongresindeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz.

Türkiye'den ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına kınama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına ilişkin, "ABD Kongresindeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Aksoy, ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarıları hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, 2020'de ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunca kabulünün, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilere her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu vurguladı.

Sözcü Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Kongresindeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD'li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının 'müttefiklik' kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir."

F-35 uçaklarının Türkiye'ye transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adasındaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz'deki iş birliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevrelerin girişimlerinin her şeyden önce ABD'nin kendi menfaatlerine zarar verdiğine işaret eden Aksoy, bu girişimlerin, bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğinin zamanla idrak edileceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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