Türkiye'den ABD'nin 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye'den ABD'nin 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki Açıklaması

14.04.2022 17:24
Türkiye'den ABD'nin 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki Açıklaması

Türkiye, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu'nda yer verilen iddiaları "külliyen reddettiğini" bildirdi.

Türkiye, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu'nda yer verilen iddiaları "külliyen reddettiğini" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının 12 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin, PKK/ YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasının esefle karşılandığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün yalanlarının raporda geniş yer bulması, ortaya koyduğumuz tüm somut delillere rağmen, ABD'nin göz yumduğu bu terör örgütünün propagandasına alet olmaya devam ettiğini göstermektedir. Raporda, PKK'nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir."

Önceki raporlar bağlamında da Türkiye'nin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesinin tam olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası insan hakları mekanizmaları ile iş birliğimiz, 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve 2021 İnsan Hakları Eylem Planı bu iradenin somut göstergelerinden sadece bazılarıdır.

ABD'yi, insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizmle mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz.

Türkiye kendi vatandaşları ile ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İnsan Hakları, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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