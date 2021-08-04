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Türkiye'den, ABD'nin 'Göçmen Kabul Programı'na tepki - Son Dakika

Türkiye'den, ABD'nin 'Göçmen Kabul Programı'na tepki

04.08.2021 00:14
Türkiye'den, ABD'nin 'Göçmen Kabul Programı'na tepki, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Afganların ABD'ye göç başvurularının üçüncü ülkelerden alınması kararıyla başvurular için Türkiye'nin de işaret edildiğini belirterek, "Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Afganların ABD'ye göç başvurularının üçüncü ülkelerden alınması kararıyla başvurular için Türkiye'nin de işaret edildiğini belirterek, "Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı' açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada, Afganların ABD'ye göç başvurularının üçüncü ülkelerden alınacağı kararı ile başvurular için Türkiye'nin de işaret edildiğini bildirdi.

'ÜLKEMİZ, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN ULUSLARARASI SORUMLULUKLARINI DEVRALMAYACAK'Bilgiç, şu açıklamada bulundu: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD devleti, ABD merkezli STK'lar ve basın kuruluşları için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı ile Afganların ABD'ye göç başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağı belirtilerek, başvurular için ülkemize de işaret edilmektedir. Öncelikle ABD'nin açıklaması bölgemizde büyük bir göç krizine neden olacak ve göç yollarında Afganların acılarını artıracaktır. Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez.

Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemizin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmamaktadır. Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir."

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den, ABD'nin 'Göçmen Kabul Programı'na tepki - Son Dakika


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