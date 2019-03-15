Türkiye'den ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na tepki
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin İnsan Hakları Raporu, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir.
Dışişleri Bakanlığı
, " ABD
'nin İnsan Hakları Raporu, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:30
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İnsan Hakları 2018 Raporu'na Tepki: Gerçek Dışı ve Ön Yargılı Yorumlar İçeriyor
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