Son Dakika Haberleri: Türkiye'den ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na tepki

Türkiye'den ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin İnsan Hakları Raporu, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir.

Türkiye'den ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, " ABD'nin İnsan Hakları Raporu, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:30 

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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