Türkiye'den ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Tarihin siyasileştirilmesine utanç verici bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: 'Tarihin siyasileştirilmesine utanç verici bir... - Son Dakika

Türkiye'den ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Tarihin siyasileştirilmesine utanç verici bir...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini "tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerinden" biri olarak nitelendirerek, kararın "Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları...

Türkiye'den ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki:

Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini "tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerinden" biri olarak nitelendirerek, kararın "Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüs olduğunu" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın bağlayıcılığının ve geçerliliğinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Senatonun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri göz ardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Bu karar, aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüstür."

Açıklamada, Türkiye'nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadelenin, bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirileceğinin altı çizildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi! Dikkat çeken iki Türkiye detayı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden İlker Başbuğ: Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
07:08 Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil oturumu 14 saattir sürüyor - Son Dakika
07:06 Endonezya'da sel: 2 ölü - Son Dakika
06:54 Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW - Son Dakika
06:54 İngiltere'de İşçi Partisi lideri Corbyn, görevini bırakacağını duyurdu - Son Dakika
06:50 Ankara'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 07:30:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Tarihin siyasileştirilmesine utanç verici bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]