Son Dakika Haberleri: Türkiye'den ABD ve Fransa'ya tepki: Aldığınız kararlar NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır
Son Dakika Dünya Türkiye'den ABD ve Fransa'ya tepki: Aldığınız kararlar NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır

Türkiye'den ABD ve Fransa'ya tepki: Aldığınız kararlar NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır

7 saat önce

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı sonrası Fransa Ulusal Meclisi ve ABD Temsilciler Meclisi'nden alınan kararlar nedeniyle bu iki ülkeye tepki gösterdi.

Türkiye'den ABD ve Fransa'ya tepki: Aldığınız kararlar NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır, System.String[]

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı sonrası Fransa Ulusal Meclisi ve ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararlar nedeniyle bu iki ülkeye tepki gösterdi.


Milli Savunma Bakanlığı Tarafından yapılan açıkalamad aşu ifadeler yer aldı Açıklaması

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akılalmaz olay! 5 tetikçi aynı kişiyi öldürmek için birbirini kiraladı
Tayland'da öfkeli fil, fotoğraf çekmek isteyen turistlerin arabasını ezdi Trump yönetimi, ABD'nin mülteci kontenjanını 18 bine düşürdü Hindistan'da kız bebeği canlı canlı gömmek isteyen dede suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:58:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den ABD ve Fransa'ya tepki: Aldığınız kararlar NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]