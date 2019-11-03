Türkiye'den ABD ve Fransa'ya tepki: Aldığınız kararlar NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır
7 saat önce
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı sonrası Fransa Ulusal Meclisi ve ABD Temsilciler Meclisi'nden alınan kararlar nedeniyle bu iki ülkeye tepki gösterdi.
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı sonrası Fransa Ulusal Meclisi ve ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararlar nedeniyle bu iki ülkeye tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanlığı Tarafından yapılan açıkalamad aşu ifadeler yer aldı Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:09
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