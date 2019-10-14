Son Dakika Haberleri: Türkiye'den ABD'ye gaz türbini satışı
Son Dakika Ekonomi Türkiye'den ABD'ye gaz türbini satışı

Türkiye'den ABD'ye gaz türbini satışı

22 dakika önce

Zorlu Enerji, Türkiye'de yaklaşık 20 yıl önce devreye aldığı ancak şu an verimsiz hale gelen gaz türbinlerini, ABD'ye satıyor.

Türkiye'den ABD'ye gaz türbini satışı, System.String[]

Zorlu Enerji, Türkiye'de yaklaşık 20 yıl önce devreye aldığı ancak şu an verimsiz hale gelen gaz türbinlerini, ABD'ye satıyor. Türbinler, ABD'de yaşanabilecek ani aksaklıkları dengelemek amacıyla yedek santral olarak kullanılıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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