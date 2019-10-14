Türkiye'den ABD'ye gaz türbini satışı

Zorlu Enerji, Türkiye'de yaklaşık 20 yıl önce devreye aldığı ancak şu an verimsiz hale gelen gaz türbinlerini, ABD'ye satıyor. Türbinler, ABD'de yaşanabilecek ani aksaklıkları dengelemek amacıyla yedek santral olarak kullanılıyor.