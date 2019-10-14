Türkiye'den ABD'ye gaz türbini satışı
22 dakika önce
Zorlu Enerji, Türkiye'de yaklaşık 20 yıl önce devreye aldığı ancak şu an verimsiz hale gelen gaz türbinlerini, ABD'ye satıyor.
Zorlu Enerji, Türkiye'de yaklaşık 20 yıl önce devreye aldığı ancak şu an verimsiz hale gelen gaz türbinlerini, ABD'ye satıyor. Türbinler, ABD'de yaşanabilecek ani aksaklıkları dengelemek amacıyla yedek santral olarak kullanılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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