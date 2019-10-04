Son Dakika Haberleri: Türkiye'den ABD'ye: Güvenli bölge konusunda oyalama olursa çalışmalar biter
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Türkiye'den ABD'ye: Güvenli bölge konusunda oyalama olursa çalışmalar biter

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye'den ABD'ye: Güvenli bölge konusunda oyalama olursa çalışmalar biter, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Bakan Akar, meslektaşına güvenli bölge konusunda oyalama olması durumunda çalışmaların biteceğini söyledi


Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı. Görüşmede, Türkiye'nin ABD'den silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması istendi. Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Akar'ın ABD'li meslektaşına "güvenli bölge konusunda oyalama ya da geciktirme olması durumunda çalışmaların biteceği ve bunda son derece kararlı olduklarını" vurguladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:01 
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