Türkiye'den ABD'ye karşı "İncirlik ve Kürecik" hamlesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den ABD'ye karşı 'İncirlik ve Kürecik' hamlesi - Son Dakika

Türkiye'den ABD'ye karşı "İncirlik ve Kürecik" hamlesi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir.

Türkiye'den ABD'ye karşı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir."

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İncirlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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