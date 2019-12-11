Türkiye'den ABD'ye karşı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir."

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