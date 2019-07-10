Son Dakika Haberleri: Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi
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Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi

49 dakika önce

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz.

Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:07 
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