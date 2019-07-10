Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi
49 dakika önce
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." denildi. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:07
Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok Messi'ye 2 yıl men cezası gelebilir Son dakika! ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt