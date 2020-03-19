Türkiye'den Afgan kadınların meslek eğitimine destek - Son Dakika
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Türkiye'den Afgan kadınların meslek eğitimine destek

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) iş birliğiyle Afganistan'da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenledi.

Türkiye'den Afgan kadınların meslek eğitimine destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) iş birliğiyle Afganistan'da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın Cevizcan vilayeti Akça ilçe merkezinde TMV Akça Habibe Kadiri Kız Lisesi iş birliğinde 6 ay önce açılan kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları kapsamında 140 kursiyere dikiş, nakış, aşçılık ve Türkçe eğitimi verildi.

Kurslarda kullanılan malzemelerin tamamı TİKA tarafından sağlandı.

Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:42 Kaynak: AA

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